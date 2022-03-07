Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье заявила, что палата «изучает» законодательство о запрете импорта российской нефти, и Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

«В настоящее время Палата представителей изучает жесткое законодательство, которое еще больше изолирует Россию от глобальной экономики», — сказала Пелоси.

«Наш законопроект запрещает импорт российской нефти и энергопродуктов в Соединенные Штаты, отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг, чтобы лишить Россию доступа к Всемирной торговой организации», — пояснила она.

Также Пелоси сообщила, что Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере $10 млрд.

«Администрация Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере $10 млрд. Конгресс намерен на этой неделе принять экстренное финансирование в рамках нашего законодательства о комплексном государственном финансировании», — говорится в письме спикера.