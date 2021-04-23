Компенсация будет неизбежной – депутаты Милли Меджлиса уверены, что Армении мало не покажется

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил планы нашей страны подать международные иски в адрес Еревана о причинённом ущербе в Нагорном Карабахе.

«Продолжается процесс подсчёта причинённого ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды», — сказал глава государства.

Азербайджан будет добиваться компенсации материального ущерба, нанесенного нашим землям за годы оккупации. Агрессор ответит за экологическую катастрофу в Карабахе, уничтоженные леса, разрушенную инфраструктуру, разграбленные и оскверненные исторические, культурные, религиозные памятники нашего народа и буквально стертые с лица земли села и города, сказал в комментариях # депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев:

«Компенсация будет неизбежной. Как и обещал глава государства, в страну приглашены международные специалисты, которые оценивают нанесенный ущерб. Результаты многолетнего вандализма фиксируются и будут в программном формате представлены в международные суды, международный трибунал. Армении будет предъявлена огромная сумма за ущерб, подтвержденный международными специалистами, закрепленный фото- и видеосвидетельствами».

По словам депутата, десятки и сотни дипломатов, послов, иностранных журналистов, посещающих в течение уже трех месяцев освобожденную часть страны, воочию убеждаются в вопиющем вандализме захватчиков. Армянские оккупанты нещадно грабили захваченные территории, незаконно используя их богатый природный потенциал и недра. За тридцать лет оккупации они уничтожили гражданские объекты, десятки тысяч гектаров лесов, нанесли урон водным ресурсам, сельскохозяйственным пахотным землям. Хищнически использовали наши рудники – по этому вопросу также будут отдельные иски, заметил Гулиев:

«Уже известно, что компания Franck Muller покупала золото, добываемое на территории оккупированного Карабаха. При этом известно, что компаниям не рекомендуется пользоваться сырьем, добытым на оккупированных или же отчужденных землях. К примеру, лет десять назад мировые компании, которые использовали хлопок одной среднеазиатской страны, не буду конкретизировать, где на плантациях использовали запрещенный детский труд, сильно потеряли в имидже и стоимости своих акций».

Есть еще один важный вопрос — о военных преступлениях террористического режима, бомбардировке мирных городов Азербайджана — Гянджи, Нафталана, Тертера, Агдама, находившихся далеко от мест боевых действий. В результате террористических обстрелов было разрушено 2,5 тысячи домов, нанесен ущерб на сотни миллионов долларов. Армянское руководство должно понести за это ответственность.

Военная хунта Пашиняна должна ответить за содеянное в международных судах и трибуналах, настаивает ученый:

«Придется ответить за минные поля — такое нарушает десяток статей Женевской конвенции. Несмотря на условия договора, армянская сторона не предоставила нам карты минных полей, в результате там продолжают подрываться люди, солдаты. В своих последних выступлениях глава государства возвращается к этой теме. Как сказал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан предъявит претензии Армении и за экологический террор. Мы уже привлекли международные организации и международных специалистов, они работают над оценкой ущерба. Думаю, содеянное выльется в очень большую сумму, последуют многомиллиардные иски и требования по разным статьям. Подача исков Азербайджаном в различные междурядные органы и суды, компенсация в денежной форме может длиться годами, но армянским компаниям, истеблишменту и государству мало не покажется».

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов заметил, что совместный с зарубежными специалистами подсчет ущерба в самом разгаре:

«После того как будет вынесена оценка ущерба, дело будет передано в международные суды для компенсации Арменией нанесенного нам урона. Оккупационный режим этой страны в течение длительного времени проводил политику геноцида – на захваченных землях разрушалась инфраструктура, наносился огромный ущерб экологии, уничтожались леса и строения. Изображения освобожденных населенных пунктов показывают, что в большинстве случаев сложно определить не только местонахождение снесенных домов, но даже точное местонахождение деревень».

При подсчете ущерба, говорит парламентарий, используются различные методы. Ведущие международные организации располагают множеством методических рекомендаций в этой области. Согласно методике Всемирного банка, ущерб рассчитывается по четырем ключевым направлениям – это ущерб имуществу и инфраструктуре, гибель людей и вред, причиненный вынужденным переселенцам.

«При оценке ущерба, нанесенного конфликтами на Ближнем Востоке, было обнаружено, что совокупный ущерб валовому внутреннему продукту (ВВП) во много раз превышает урон, нанесенный инфраструктуре и имуществу. А ведь само по себе прекращение хозяйственной деятельности на этих землях – это тоже потери. Например, экономический ущерб в ходе сирийского конфликта оценивался в 226 млрд долларов, что в четыре раза превышает годовой довоенный ВВП этой страны. В контексте всех без исключения методологий подсчета, ущерб, нанесенный Арменией нашим оккупированным территориям, не ограничится варварскими разрушениями», — заметил Байрамов.

Учитывая большой экономический потенциал этих территорий, ущерб ВВП необходимо рассчитывать отдельно и включать в размер компенсации.

Международные организации, такие как Всемирный банк и Организация Объединенных Наций, имеют в этом плане четкую методологию, а потому привлечение к оценке международных экспертов позволит нам определиться с точной суммой, пояснил депутат:

«На сегодняшний день приводятся разные цифры, они измеряются миллиардами долларов, о точных данных мы сможем говорить только по итогам оценки. Замечу, что участие в этом процессе международных экспертов, безусловно, позитивный момент, поскольку при подсчетах используются международные подходы. Кстати, после войны в Персидском заливе ООН приняла резолюцию 687, обязуя Ирак выплатить компенсацию Кувейту. Компенсационная комиссия ООН оценила ущерб в 52,4 млрд долларов. Из этой суммы уже выплачено 48,7 млрд долларов. Азербайджан также имеет право обратиться в Международный суд с требованием компенсации нанесенного армянской оккупацией ущерба».