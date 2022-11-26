Экономика Германии, продукция которой в основном была ориентирована на экспорт, сильно пострадала от усиления энергетического кризиса. В результате ряд немецких компаний стал рассматривать перенос производства в другие страны, сообщает газета Die Welt со ссылкой на слова генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Тани Гённер.

«Немецкая бизнес-модель находится под огромным стрессом. Каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за границу», — заявила Гённер.

По ее словам, высокие цены на энергоносители вкупе со слабеющими темпами роста национальной экономики сделали положение немецких компаний более уязвимым по сравнению с положением дел у фирм из других государств.

«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика в полной мере сказываются на экономике Германии, что создает большую нагрузку на наши компании по сравнению с другими международными предприятиями», — заключила Гённер.

В сложившихся непростых условиях представители немецкой экономики просят власти страны ввести всеобъемлющие меры по защите национальной экономики. В противном случае Германия будет «безудержно двигаться к опасному поворотному моменту», говорится в материале.