Число журналистов, находящихся в тюрьмах по всему миру, достигло нового максимума. По данным Комитета по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), обнародованным в четверг, 9 декабря, в настоящее время за решеткой в связи со своей профессиональной деятельностью находятся 293 сотрудника СМИ, причем около четверти из них — в Китае и Мьянме. В прошлом году организация насчитала 280 заключенных журналистов.

CPJ фиксирует рекордное количество заключенных журналистов по всему миру уже шестой год подряд, указал глава организации Джоэл Саймон, назвав тюремное заключение работников СМИ за их публикации «отличительной чертой авторитарных режимов».

По подсчетам CPJ, в китайских в тюрьмах на настоящий момент находятся 50 журналистов. На втором месте — Мьянма (26), за ней следует Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19). Россия делит восьмое место с Саудовской Аравией — в этих странах лишены свободы по 14 журналистов.