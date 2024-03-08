Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который может запретить на территории страны работу принадлежащей китайской компании ByteDance социальной сети TikTok, сообщает агентство Reuters.

Законопроект был принят единогласно. Из текста документа следует, что у ByteDance есть шесть месяцев, чтобы отказаться от своих прав на приложение TikTok, иначе оно будет полностью запрещено на территории США.

«Этот закон имеет заранее предопределенный результат: полный запрет TikTok в США. Правительство пытается лишить 170 млн американцев их конституционного права на свободное выражение мнений. Это нанесет ущерб миллионам предприятий, лишит художников аудитории и разрушит средства к существованию бесчисленных творцов по всей стране», — отреагировали на законопроект представители китайской компании.