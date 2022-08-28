Начальник Одесской областной государственной администрации Максим Марченко отмечает, что командиры российских оккупационных войск эвакуируют свои семьи из Крыма обратно в Россию.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале.

«Командиры оккупационных войск, кажется, почувствовали что-то очень неладное и эвакуируют свои семьи обратно в Россию из Крыма. Не удивлюсь, если свое решение они объясняют тем, что их загипнотизировала Служба безопасности Украины вместе с бабушкой в Москве, которая сожгла автомобиль заместителя начальника Генерального штаба России», — отметил Марченко.