Командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении взят в плен — МО Азербайджана

Около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить.

Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.

«Мы еще раз заявляем, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении», — отмечается в сообщении минобороны.