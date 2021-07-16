Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль в многоборье на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), сообщает Trend.

Гран-при проходит 16-17 июля. В состав команды Азербайджана входят: Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова.

Команда Азербайджана заняла третье место в многоборье с результатом 87.600 балла.

Первое место заняла команда Израиля (95.650 балла), на втором месте – команда Украины (91.450 балла).