Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что главаря наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель экстрадировали в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу сообщить, что Дайро Антонио Усуга по прозвищу Отоньель был экстрадирован», — написал президент южноамериканского государства в Twitter.

Дуке назвал Усугу — «преступником, сравнимым только с Пабло Эскобаром».

«Это не только самый опасный наркоторговец в мире, но и убийца общественных лидеров и полицейских, насильник детей и подростков», — написал глава государства.

4 мая Государственный совет Колумбии отменил свое решение о приостановке экстрадиции. Приостановка произошла в конце апреля.

Суд постановил, что Усуга не может быть выдан США до тех пор, пока не будет вынесено решение по иску, который подали предполагаемые жертвы.

В октябре 2021 года прошло задержание лидера наркокартеля. Дайро Антонио Усуга также был известен как Отоньель. Его взяли в ходе операции «Осирис».