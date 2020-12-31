Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19

Власти Колумбии заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил президент страны Иван Дуке.
«Сегодня (в среду) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу», — заявил Дуке в телевизионном обращении.
Ранее в декабре Дуке сообщил о подписании соглашений с Pfizer и AstraZeneca о поставке 20 миллионов доз вакцин от коронавируса, столько же будет закуплено в рамках механизма COVAX. На прошлой неделе он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Колумбии к февралю, в пилотном режиме ее планируется запустить в ближайшие недели.
| 2020-12-31T09:47:13+04:00 31 декабря 2020, 13:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss