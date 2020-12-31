Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19

Ранее в декабре Дуке сообщил о подписании соглашений с Pfizer и AstraZeneca о поставке 20 миллионов доз вакцин от коронавируса, столько же будет закуплено в рамках механизма COVAX. На прошлой неделе он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Колумбии к февралю, в пилотном режиме ее планируется запустить в ближайшие недели.