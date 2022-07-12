Жертвами российского ракетного удара по Часову Яру Донецкой области являются уже 34 человека.

Как передает Укринформ, об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Телеграме.

«Уже 34 погибших и 9 раненых вытащили спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших — один ребенок», — подчеркнул Кириленко.

По его словам, по состоянию на 06:30 работники ГСЧС расчистили около 70% руин. Спасательная операция продолжается.

Как сообщал Укринформ, российские захватчики вечером 9 июля атаковали ракетами из «Ураганов» 5-этажный жилой дом в Часов Яре. В доме полностью уничтожены два подъезда.