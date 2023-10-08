Число жертв атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль выросло до 350, ранены более 1900 человек, сообщили в Армии обороны страны (ЦАХАЛ), передает CNN.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в настоящее время первоочередными задачами являются прекращение боевых действий в израильских населенных пунктах, эвакуация жителей и контроль за брешами в заборе, разделяющем сектор Газа и Израиль.

По словам Хагари, военные уничтожили более 400 палестинских боевиков, еще несколько десятков были захвачены в плен. «На данный момент боевые действия ведутся в кибуце Кфар-Аза, в большом количестве городов проводятся обыски. Силы ЦАХАЛа есть во всех городах», — подчеркнул он.

8 октября Израиль, накануне подвергшийся массированному ракетному обстрелу и сухопутному вторжению со стороны ХАМАС, заявил о вступлении в «долгую и тяжелую войну». Премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что большая часть боевиков, прорвавшихся из сектора Газа, была уничтожена в результате начавшейся операции «Железные мечи». Он также призвал жителей сектора Газа уехать. Израильские власти решили прекратить подачу в регион электричества, а также поставки топлива и продуктов.

Боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах, в том числе в Сдероте и Офакиме, сообщает Haaretz со ссылкой на заявление ХАМАСа. Также боевики проникли в общину Маген на юге Израиля и обстреляли больницу в Ашкелоне, где были ранены шесть человек. Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что начавшеяся с Газы операция «Наводнение Аксы» распространится на Западный берег реки Иордан и Иерусалим.

В ЦАХАЛ поставили задачу взять под контроль сектор Газа. «У нас есть цели на ближайшие 12 часов: положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории», — заявил подполковник Ричард Хехт.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа были убиты 320 человек, в том числе 20 детей. Еще около 1990 получили ранения.

Между тем ливанская террористическая группировка «Хезболла» обстреляла из минометов инфраструктуру на севере Израиля, отметив, что она сделала это «в знак солидарности и поддержки палестинцев из ХАМАС». В ответ ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по территории Ливана. Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовано эвакуироваться вглубь страны.

Нынешняя атака на Израиль стала крупнейшей по количеству жертв с войны Судного дня, произошедшей 50 лет назад, в октябре 1973 года, пишет Reuters.

Ранее посольство страны в США сообщило, что в заложниках у боевиков ХАМАС находятся не менее ста израильтян, среди них как военные, так и гражданские. Кроме того, по данным The Jerusalem Post, около 750 человек числятся пропавшими без вести. (moscowtimes.ru)