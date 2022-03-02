Переписывать и истолковывать на свой лад даже самые общепринятые понятия политических наук характерная черта авторитарных лидеров. В этом отношении российский президент Владимир Путин также не исключение. Он вместо демократического государства любит говорить об «эффективном государстве» и «суверенной демократии». Вместо того, чтобы оставить тонкости исторической науки академическим кругам, он сам сочиняет статьи об исторической судьбе и единстве русских, украинцев и белорусов.

Так случилось и с парадигмами такой актуальной науки, как конфликтология. Российские круги заявляют, что целью их наступления на Украину является принуждение к миру Киева. Но тут есть два момента.

Во-первых, политика принуждения к миру распространяется, как правило, к агрессорам. Украина же никогда за пределы своих границ не выходила. К тому же на собственной территории не бывает агрессоров.

Во-вторых, на территории современной Украины не было таких федеративных единиц, как «республики» Донецк и Луганск. Они, как известно, являются самопровозглашенными и непризнанными сепаратистскими очагами.

Понятно, что мировое сообщество вовсе не признает объяснений России касательно украинской проблемы. Плюс, никто, кроме пары пророссийских режимов-изгоев не будут признавать эти сепаратистские единицы.

Но, к сожалению, это не облегчает общую ситуацию. На днях состоялись первые переговоры между Москвой и Киевом. Однако, они не привели к конструктивным результатам. Да, стороны не могли договориться, что вовсе не вызвало удивления. Тут следует отметить еще одно обстоятельство. Москва, с одной стороны, говорит о принуждении к миру, с другой — требует гарантии для своей безопасности. По последним данным, Москва привела в готовность свои ядерные ресурсы. Возможно ли новая ядерная война? Надеемся, что дело до этого не дойдет. Но президент Путин не раз заявлял: «Зачем нужен мир, в котором нет место России!».

Конечно, невозможно спокойно слушать подобные заявления. Россия занимает одну шестую часть планеты. По территории она самое большое государство мира. В таком случае, разве можно говорить о том, что ей нет места на планете?..

Все дело в том, что Владимир Путин одержим идеей восстановить не только бывший СССР, но и занимать новые территории. Поэтому он так спокойно поручает приводить в готовность ядерные арсеналы. Удивительно, что в самом начале этого года пять крупных ядерных государств приняли декларацию о недопустимости ядерной войны. В этом документе было заявлено, что ядерное оружие может играть роль только сдерживающего фактора.

Но так было принято с момента появления ядерного оружия – после того, как США применили ядерное оружие против Японии, прогрессивный мир решил, что это не должно больше повториться.

Тем более что в современной ядерной войне не может быть победителей. Неужели эти моменты совсем уж забыты кремлевскими стратегами? Еще раз заметим, что они уже потеряли здравый смысл, в противном случае не начали бы войну против суверенного государства.

Будем надеяться, что войну против Украины удастся остановить. Есть моменты, по которым трудно будет договориться. Например, сторонам не удастся договориться по Крыму. Что касается Восточной Украины, тут можно возобновить Минский процесс и нормандские переговоры. Плюс, Украина уже объявила готовность принять статус нейтрального государства, но для этого ей должны быть представлены определенные гарантии безопасности.

Когда писались эти строки, продвижение российских войск продолжалось. Но против России применяются самые жесткие экономические санкции, которые не являются менее эффективными, чем средства обычной войны. Поэтому будем надеяться, что в самые короткие сроки Москва почувствует их давление. Вот тогда в Кремле поймут, какую авантюру они затеяли…