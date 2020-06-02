Когда азербайджанские театры откроют двери для зрителей?

Ценители высокого искусства, соскучившиеся по храму Мельпомены, с нетерпением ждут открытия театров. Однако в столице Азербайджана не предусмотрены какие-либо выступления на сцене до окончания особого режима карантина, который, как известно, продлен до 15 июня. Соответственно, вопрос открытия театров будет решаться после этой даты.

А пока столичные театры продолжают работать в режиме онлайн.

Как сообщили # в Азербайджанском Государственном Академическом Русском драмтеатре, 5 июня на сайте театра виртуальной аудитории будет представлена постановка «Опера Мафиозо» от главного режиссера театра Александра Шаровского, 6 июня состоится показ спектакля по пьесе Т.Коротковой «Покер, деньги и любовь» в постановке Бориса Лукинского, 7 июня покажут спектакль «Семейка Блисс» А.Шаровского, 12 июня – чеховскую «Чайку», 13 июня состоится показ постановки «Правда – хорошо, а счастье – лучше!» и 14 июня зрители посмотрят спектакль «Петербургский ростовщик» российского режиссера Владимира Данай. Начало всех спектаклей – в 19.00. Для детей 7 и 14 июня покажут спектакли «Угадай сказку – 2» и «Угадай сказку – 3».

Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига 6 июня представит в режиме онлайн спектакль «Редька» по мотивам русской народной сказки в постановке режиссера Курбана Масимова. Показ начнется в 12.00 на канале театра в YouTube.

С успехом продолжает работать для зрителей в режиме онлайн и Азербайджанский государственный академический национальный драмтеатр. 7 июня на официальной странице театра в соцсети Фейсбук состоится просмотр спектакля по пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь, или что угодно» в постановке режиссера Азер Паша Нейматова. В спектакле задействованы известные актеры — Эльшан Рустамов, Анар Гейбатов, Айшад Мамедов, Аслан Ширин, Масма Аслангызы, и др.

8 июня Азербайджанский государственный театр юного зрителя покажет спектакль Yarımçıq qalmış («Прерванная жизнь») по мотивам произведения Ефима Абрамова и Лейлы Бегим «Мечтающий мальчик» в постановке народного артиста Вагифа Асадова. Спектакль будет показан на странице театра в соцсети Facebook.

Спектакль посвящен памяти талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств Самира Качаева, погибшего в ходе ожесточенных боев в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований. Главные роли в спектакле исполняют Эльнур Каримов, Лейла Велиева, Эльшан Рустамов, Расим Джафаров и др.

Пандемия Covid – 19 перенесла бакинские гастроли российских театров. Так, премьера спектакля «Как попасть в Рай?» режиссера и актера Сергея Астахова теперь состоится 14 октября. Сцена остается прежней – Азербайджанский театр оперы и балета, — сообщили # организаторы гастролей. Отмечается, что все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. В спектакле играют Сергей Астахов, Александр Горшков, Ярослав Бойко, Андрей Кайков и Екатерина Скулкина.

В связи с пандемией и карантинными мерами в целях безопасности зрителей с 12 июня на 17 октября перенесли еще один гастрольный спектакль – «Близкие люди» с участием Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина. Режиссер постановки — Алексей Кирющенко. Спектакль будет представлен на сцене Национального драмтеатра.