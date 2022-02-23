В 2008-м Путин признал независимость Абхазии и так называемой Южной Осетии, оккупировав эти территории Грузии. Сейчас он сделал то же с двумя сепаратистскими образованиями на территории Украины. Поневоле задашься вопросом – кто на очереди? На постсоветском пространстве остаются две «готовые» территории, с которыми Кремль при желании способен поступить аналогичным образом. Это Приднестровье и часть Нагорного Карабаха, в которых уже размещены российские воинские контингенты. Может ли случиться нечто такое, что побудит Путина поступить так и с ними? И в состоянии ли Москва реализовать это на практике, все-таки обе территории никак не граничат с РФ?

Да, еще есть северная часть Казахстана, где руководство РФ также способно искусственно создать сепаратистские настроения и воспользоваться ситуацией – разговоры о такой возможности идут с самого начала 90-х.

Своим мнением по этой ситуации поделились с # известные эксперты.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— Решения Путина становятся абсолютно предсказуемыми и вынужденными. Следует сразу подчеркнуть, что признание Абхазии, Южной Осетии, а также так называемых ЛНР и ДНР произошло не потому что Путин этого хотел, а под давлением США и их успешной политики «мягкой силы». Можно долго спорить о том, какой Путин сильный и мудрый, но большая часть его деятельности продиктована именно Западом и НАТО, а не собственной стратегией. В данный момент у него не осталось иного выбора, и он был вынужден признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) независимыми в надежде на очередное поднятие ставок в геополитической игре.

В то же время не стоит забывать, что есть и более важные угрозы — а именно, фактический аншлюс Беларуси и «пушилинизация» Александра Лукашенко (т.е. превращение президента Беларуси в послушную марионетку, как главарь «ДНР» Денис Пушилин), а также установление полного контроля над Казахстаном. Ничто не мешает Путину сейчас продавить включение «ДНР и ЛНР» в ОДКБ. А на следующем этапе, отплатить президенту Армении Николу Пашиняну за его покорность в вопросе использования войск ОДКБ в Казахстане.

В этом контексте, безусловно, нужно думать о том, что конфликт в Нагорном Карабахе выгоден Путину как способ давления и получения преференций и от Армении, и от Азербайджана. Что же касается Приднестровья, то многое, на мой взгляд, будет зависеть от позиции политического руководства Молдовы и от поддержки со стороны Евросоюза. Впрочем, как и планы Путина в отношении Нагорного Карабаха будут зависеть от того, каким образом на признание «ЛНР и ДНР» отреагируют в Баку и в Анкаре.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова):

— Если отвечать кратко, то хватит и одного слова. Может.

Но читателям этого будет недостаточно, поэтому выскажусь более подробно.

Путин поставил перед собой цель – воссоздать Российскую империю. Или СССР, но без коммунистической идеологии.

Сегодня для него главная цель – это Украина. Но из истории мы знаем, что когда агрессор не встречает отпора со стороны мировой общественности, аппетиты его растут. И мы пока не знаем, что его может остановить, если ему удастся захватить Украину.

Приднестровья ему будет мало, захочется всю Молдову. А потом Беларусь и Казахстан. А дальше, возможно, захочется присоединить не только Абхазию и Южную Осетию, но и всю Грузию. Далее Узбекистан. А потом не только Нагорный Карабах, но и Азербайджан с Арменией.

Да, я не верю, что у него это получится. Скорее всего, в Украине он обломает зубы. Но исключать возможности таких попыток нельзя. Поэтому нужно быть бдительным.

Предупрежден – значит защищён.