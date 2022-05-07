Кофту президента Украины Владимира Зеленского продали за 90 тыс. фунтов ($110 тыс.) во время благотворительных торгов, прошедших и организованных аукционным домом Sotheby’s (Сотбис) в Лондоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

В самом начале торгов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к собравшимся и призвал потенциальных покупателей активнее делать ставки.

Как отмечает газета, начальная стоимость лота составляла 50 тыс. фунтов ($61 тыс.). Привлеченные средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи Украине.

Там также добавили, что помимо этого на аукцион была выставлена экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко, а также керамический петух, подаренный Джонсону во время визита в украинскую столицу.