«Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя», — сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.

Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. «Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях – ред.)», — сказал Кочарян.