Китай выступает за неразмещение ядерного оружия за границей каким-либо ядерным государством, а также призывает вывести уже развернутые в других странах ядерные вооружения. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы также выступаем за отмену договоренностей о ядерном обмене (об американском тактическом ядерном оружии в Европе), выступаем за неразмещение ядерного оружия за границей каким бы то ни было ядерным государством, — сказал дипломат. — Мы также выступаем за то, чтобы развернутые в других странах ядерные вооружения были оттуда выведены».

По его словам, необходимы гарантии поддержания глобальной стабильности. (ТАСС)

