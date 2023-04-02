Китайские власти начали расследование в отношении американской компании по производству чипов памяти Micron Technology, сообщает газета Financial Times.

Проверка проводится из соображений «национальной безопасности» в ответ на усиливающиеся ограничения Вашингтона по доступу Китая к полупроводниковым технологиям, пишет издание.

«Управление киберпространства Китая заявило, что рассмотрит импорт продуктов Micron в целях поддержания национальной безопасности, обеспечения безопасности своей информационной инфраструктуры и предотвращения рисков, вызванных проблемами с продуктами», — сообщает FT.