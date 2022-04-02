В Баку проходит I Фестиваль детской книги, организованный Ассоциацией издательств Азербайджана.

Как сообщает #, открытие фестиваля в пространстве Passage 1901 совпало с Международным днем детской книги.

Для юных книголюбов был организован большой праздник. Помимо многочисленных стендов с самой разнообразной литературой, детей развлекали клоуны и аниматоры. Были организованы многочисленные мастер-классы и развлекательные мероприятия, в том числе для детей, страдающих аутизмом.

Настоящий ажиотаж — у стенда самого популярного бакинца, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку», ныне — издателя Бахрама Багирзаде.

В интервью # Бахрам признался, что только за первые полсача работы ярмарки он продал 200 книг, причем издатель подчеркнул, что впервые продает свои книги:

«Очень рад, что у нас в Баку наконец-то проходит первая детская книжная ярмарка! Выражаю свою благодарность организаторам, они мудрые и дальновидные люди, ведь читающие дети и молодежь — это залог нашего успешного будущего!», — сказал издатель, и добавил:

«Мечтаю, чтобы такие фестивали и ярмарки проходили по всему Азербайджану! Мечтаю, чтобы Азербайджан был в первой пятерке самых читающих стран мира!».

Заключительный день работы фестиваля — 3 апреля. Вход — свободный, с 10:00 до 20:00 часов.