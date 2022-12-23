Военные КНДР запустили из Пхеньяна баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

«Север запустил две ракеты малой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря», — привело агентство заявление южнокорейских военных. По их данным, пуск ракет был зафиксирован в 16:32 по местному времени. В районе Сунан расположен столичный международный аэропорт.

Ракеты пролетели расстояние около 250 и 350 км соответственно и упали в Японском море.

«Мы усилим наблюдение и сохраним полную готовность в тесном сотрудничестве с США», — заявили в Сеуле. Прочие данные о полете снарядов, такие как скорость, дальность и высота, анализируются. Как пишет агентство, не исключено, что была испытана новая ракета малой дальности или снова состоялось испытание, связанное с разведывательным спутником.