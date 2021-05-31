КНДР осуждает достигнутую между Сеулом и Вашингтоном договоренность по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км. Об этом говорится в опубликованной в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) статье.

«Это является концентрированным выражением неизменной враждебной политики против КНДР и живым свидетельством, разоблачающим наглое и двойное поведение», — указывается в статье, доступной на русском языке. Автор также отмечает, что такой шаг со стороны Сеула «опять показывает, кто же является главным зачинщиком, обостряющим ситуацию на Корейском полуострове».

«США, упорно называя меры, принятые КНДР для самообороны, нарушением резолюций ООН, предоставляют своим союзникам неограниченное право на разработку ракет. Они поглощены конфронтацией, несмотря на свои разговоры о диалоге», — отмечается также в публикации. Попытки оказывать давление на КНДР в ней названы «серьезной ошибкой», которая «может привести к острой и нестабильной ситуации на Корейском полуострове, технически находящемся в состоянии войны».

При этом южнокорейские эксперты отмечают, что реакция Пхеньяна оказалась довольно сдержанной, поскольку критические замечания прозвучали от имени ЦТАК, а не правительства.