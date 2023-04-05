Экс-президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Он предположил, что Россия не смогла бы начать войну против ядерной Украины.

Как заявил Клинтон в интервью ирландскому вещателю RTÉ, он чувствует личную причастность в том, что Украину убедили отказаться от ядерного оружия.

«Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – УНИАН) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – УНИАН), если бы Украина все еще имела свое оружие», – сказал Клинтон.

Бывший президент США подчеркнул, что Владимир Путин, в отличие от его предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума – документа, который предусматривал «гарантии безопасности» для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия.