Экс-президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Он предположил, что Россия не смогла бы начать войну против ядерной Украины.
Как заявил Клинтон в интервью ирландскому вещателю RTÉ, он чувствует личную причастность в том, что Украину убедили отказаться от ядерного оружия.
«Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – УНИАН) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – УНИАН), если бы Украина все еще имела свое оружие», – сказал Клинтон.
Бывший президент США подчеркнул, что Владимир Путин, в отличие от его предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума – документа, который предусматривал «гарантии безопасности» для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия.
«Они (украинцы – ред.) боялись отдать ее (ядерное оружие – ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной», — подчеркнул он.