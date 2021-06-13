Опубликован весьма тревожный доклад Amnesty International, в котором говорится, что репрессии против мусульман в Синьцзяне достигают уже уровня преступлений против человечности.

Уйгуры, казахи и другие преимущественно мусульманские этнические меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сталкиваются с организованным государством систематическим массовым заключением под стражу, пытками и преследованием, что равносильно совершению преступлений против человечности, заявила в пятницу Amnesty International, представляя доклад и запуская кампанию солидарности с жертвами.

В новом 160-страничном докладе «Как с врагами на войне»: Китай проводит массовое интернирование, пытки и преследование мусульман в Синьцзяне» группа кризисного реагирования Amnesty International опубликовала десятки новых свидетельств бывших заключённых, в которых подробно описаны крайние меры, к которым китайские власти прибегают начиная с 2017 года. Последние свидетельства датированы апрелем 2021 года.

По сути, речь идёт о попытке искоренить религиозные традиции, культурные обычаи и местные языки мусульманских этнических групп по всему региону. Эти преступления, совершаемые под прикрытием борьбы с «терроризмом», направлены против этнических уйгуров, казахов, хуэй (дунгане, китайцы-мусульмане), киргизов, узбеков и таджиков.

Описания в свидетельствах кошмарные, и конечно, возникает вопрос – почему власти многонациональной КНР так жестко ополчились именно против своих граждан мусульман тюркского происхождения? Страх, что они способны оказать какое-то влияние на китайцев? Но какое? Религии слишком разные, языки тоже. Опасаются роста сепаратистских настроений в Синьцзяне? Или тут еще какие-то причины?

Своими соображениями на этот счет поделился с # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— На мой взгляд, тут наложились несколько факторов.

С одной стороны, политика однопартийного коммунистического руководства КНР, по определению, не терпит инакомыслия, а в данном случае, она столкнулась с заметным возрождением национального и религиозного самосознания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Регион немалый по размеру — 1,7 млн. кв. км, это шестая часть Китая (как Иран или Монголия), с населением в 26 млн. человек (как в Австралии или Северной Корее). При этом география и демография СУАР весьма благоприятна для сепаратизма.

Так, титульная нация в СУАР в меньшинстве (39%), остальное население составляют 46 народностей, из которых уйгуры составляют более 46%, еще 8% составляют другие тюркские народности: казахи, киргизы, узбеки, татары, сарыкольцы, салары. Да и среди китаеязычных (дунгане или хуэй) 4,5% исповедуют ислам. Многие из жителей СУАР имеют родственников в странах Средней Азии.

Мусульмане из СУАР замечены в Сирии и Ираке, где они воюют за ИГИЛ. По некоторым оценкам, число боевиков из Китая составляет до 5 тыс. человек.

Регион имеет богатые месторождения энергоносителей. Например, в прошлом «пандемическом» году, там добыто свыше 30 млрд. кубометров природного газа. Это равно объему газа, транспортируемого Россией по «Турецкому потоку» или половине мощности «Северного потока». Но при этом показатель ВВП на душу населения соизмерим с африканскими Зимбабве или Лесото. Сейчас, во время пандемии, скорее всего, экономическая ситуация населения стала еще хуже.

Совсем недавно, во время гражданской войны в Китае в 1944 г., на территории СУАР уже было создано государство под названием «Восточный Туркестан», которое существовало до 1949 г. и которое центральные власти Китая смогли ликвидировать лишь с предоставлением автономии. При этом гипотетический независимый «Восточный Туркестан» имел бы такой козырь для выживания, как сухопутную границу с 9 государствами. Кроме соседних регионов КНР, у СУАР есть граница с Россией, Индией, со среднеазиатскими республиками (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), Афганистаном и даже Пакистаном (через спорные территории Индии).

Таким образом, налицо классический пакет стартовых условий для сепаратизма. Причем он уже себя проявлял во время волнений в СУАР в марте 2008 и июле 2009 гг., к которым приложило руку Исламское движение Восточного Туркестана. Доходило до терактов, убийств полицейских, погромов и расстрелов демонстраций, массовых арестов. После волнений в Урумчи в 2009 г., например, примерно 200 уйгуров были осуждены, из них 30 — к расстрелу, а 8 — к пожизненному лишению свободы.

Власти отреагировали на эту угрозу объявлением кампании борьбы против «трех зол», то есть терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма. Уйгуры (и вообще китайские тюрки) тем самым превратились в удобную мишень, и сотнями тысяч отправляются на «воспитание» в т. н. «политические образовательные лагеря». По той информации, которая имеется у правозащитников и которая отражена в отчете «Международной Амнистии», отправленные туда люди фактически являются заключенными, их там массово унижают и «промывают мозги». Существование этих лагерей Пекин отрицал целых 4 года, а когда осенью 2018 года признал, то было заявлено, что там сидят одни экстремисты и в лагерях соблюдаются права человека. Проверить это сложно, т. к. Китай никого в СУАР для мониторинга не пускает.

Конечно, сам по себе призрак «трех зол» не был бы такой проблемой для китайцев, если бы не усиленная забота об уйгурах со стороны США. Замечено, что обычно Америка выступает за территориальную целостность государств и против религиозного радикализма, но не в тех случаях, когда они могут ослабить ее соперников. Примеры перед глазами: «арабская весна», Косово, Ирак, Сирия (где синьцзянские боевики фактически выступают союзниками США против Асада), отказ признать гюленистов радикалами в США и т.п.

Пандемия, которая сильно ударила по экономике Китая и должна обострить социальные проблемы нацменьшинств, вроде бы предоставляет сейчас США шанс чувствительно ударить по этому сопернику. Причем используются самые радикальные оценки положения уйгуров в Китае (вплоть до объявления его «геноцидом»). США уже ввели ранее против КНР ряд санкций, и смена администрации в Вашингтоне ничего в этом не изменила. А 29 марта этого года к санкциям впервые за 30 лет присоединился Европарламент. Но даст ли все это ожидаемый результат?

Ведь Китай в этих условиях ведет себя достаточно уверенно. Он является одной из 5 стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН и в этом качестве может наложить вето на любую резолюцию Совбеза по Китаю.

Характерно и индифферентное поведение «мировой общественности». Когда еще перед пандемией, в ООН было направлено письмо с осуждением политики Китая, то его подписали всего 22 страны Запада. При этом, за вычетом Франции, Германии и Великобритании, европейцы были представлены, мягко говоря, не самыми влиятельными странами вроде Дании, Эстонии или Люксембурга. Письмо не было подписано ни одной страной Северной или Южной Америки, Африки или Азии.

Китай в ответ организовал поддержку своей политики со стороны 37 стран-членов ООН, где нарисовались Россия с Беларусью, Кубой и Северной Кореей, а также ряд латиноамериканских, африканских и азиатских стран. При этом мусульманские страны, хотя вроде бы должны были выступить с осуждением гонений на мусульман в Китае, политику его правительства одобрили. И это были богатые и влиятельные страны (Алжир, Бахрейн, Египет, Кувейт, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Сирия, Таджикистан, ОАЭ). А две трети из 193 стран-членов ООН благоразумно отмолчались.

Я это к тому, что очень похоже на то, что организаторы кампании не учитывают закулисных факторов, которые удерживают даже демократические страны Евросоюза от прямого осуждения явно нечистой игры КНР в уйгурском вопросе. Если США рассчитывали натравить на китайцев ООН, то замысел явно не сработал. А ведь «холостой выстрел», если он не напугает нарушителя прав, может вызвать обратный эффект.

Как правозащитнику, мне представляется более продуктивным направить эту энергию на слом информационной блокады вокруг уйгуров в Китае, в частности, пресловутых лагерей. Раз уж их существование признали, то вполне уместно было бы направить туда структуры ООН, занимающиеся борьбой с пытками и произвольным лишением свободы. Тем более что, по уверениям Пекина, там нет никаких нарушений прав человека, и правозащитники якобы не правы в своих отчетах.