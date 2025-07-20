Хроническая венозная недостаточность, диагностированная у президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования, может быть обусловлена последствиями его «борьбы с радикалами». Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл, чьи слова приводит The Hill.

«Сейчас на такого человека, как президент Трамп, оказывается давление не только со стороны внешних сил <…> по всему миру, но и в связи с борьбой с радикалами в этой стране. Каждый день — это почти как драка», — заявил он.

Дональд Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ вновь обратили внимание на синяк на его руке. У президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, но он чувствует себя «отлично», заявили в Белом доме.

Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина — его Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».