Китайские законодатели единогласно поддержали проект избирательной реформы в Гонконге

Китае члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проголосовали по проекту новой избирательной реформы специального административного района страны Гонконга. Об этом сообщает South Qin Morning Post.

По итогам голосования, они поддержали данную инициативу.

Всего за внесение поправок к приложениям I и II основного закона Гонконга проголосовали все 167 представителей.

Ожидается, что детали будущей реформы будут оглашены позднее.

В ноябре 2020 года США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга.(Газета.Ru)