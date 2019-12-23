Китайские власти с 1 января понизят пошлины на более чем 850 видов импортной продукции

Китайские власти с 1 января 2020 года понизят пошлины на более чем 850 видов импортной продукции. Об этом сообщил в понедельник комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР, передает ТАСС.

«С целью расширения импорта и усиления потенциала по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа с января 2020 года пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены и станут ниже, чем тарифы для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования», — говорится в распространенном заявлении.

В нем подчеркивается, что подобные меры приняты для того, чтобы удовлетворить растущий спрос китайского потребителя на иностранную продукцию.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства финансов Китая, пошлины будут снижены на широкий перечень продовольственных товаров, продукцию добывающих отраслей и химической промышленности, а также нефтепродукты, в частности авиационный керосин (с 9% до 0%) и дизельное топливо (с 6% до 1%), одежду и ковры (с 6% до 5%), промышленное, телевизионное и специализированное оборудование, оптические приборы и некоторые виды тракторов, электрогенераторы.

Как отмечает Минфин, с 1 июля 2020 года также будут снижены тарифы на телекоммуникационное оборудование и оргтехнику. В следующем году, подчеркнули в министерстве, власти КНР еще больше понизят пошлины на товары из 23 стран и территорий, с которыми достигнуты договоренности о снятии взаимных торговых ограничений, в том числе из Австралии, Грузии, Исландии, Коста-Рики, Новой Зеландии, Пакистана, Перу, Республики Корея, Сингапура, Швейцарии и Чили, а также государств Азиатско-Тихоокеанского региона.