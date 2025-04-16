Власти США рассматривают увеличение торговых пошлин в отношении товаров из Китая с нынешних 145% до 245%. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В заявлении администрации президента США Дональда Трампа подчеркивается, что очередное повышение размера тарифа на импорт из КНР «грозит» Пекину из-за его ответа на предыдущее увеличение пошлин. 9 апреля Трамп повысил торговый сбор в отношении китайских товаров до 125%. На следующий день в Белом доме разъяснили, что этот показатель фактически достиг 145%. В ответ власти Китая увеличили пошлины на импортируемые из США товары с 84% до 125% и запретили поставки в Штаты редкоземельных металлов и магнитов, имеющих «решающее значение для автопроизводителей, производителей аэрокосмической техники, компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру».

В Белом доме также напомнили, что индивидуальные повышенные пошлины (базовые составили 10%) были приостановлены для всех стран, кроме Китая. При этом, по данным администрации, более 75 государств уже обратились к Вашингтону для переговоров по поводу новых торговых соглашений.

Ужесточение торговой политики в отношении Пекина власти США обосновывают в том числе тем, что ранее Китай запретил экспорт в США галлия, германия и других «ключевых высокотехнологичных материалов, имеющих потенциальное военное применение». Администрация Трампа в своем заявлении подчеркивает, что президент стремится ликвидировать «чрезмерную зависимость США от важнейших полезных ископаемых и продуктов их переработки», которые страна закупает из-за рубежа.