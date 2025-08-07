Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины против Нью-Дели на 50%. Об этом пишет Newsweek.

«Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова», — заявил Моди.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России.