Трое китайский тайконавтов — Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ и Лю Ян (первая китаянка в комсосе) — стартовали на корабле «Шэньчжоу-14» к Национальной космической станции «Тяньгун», сообщает РИА «Новости».

Запуск корабля «Шэньчжоу-14» состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, Китайское национальное космическое управление признало запуск успешным.

«Примерно через 577 секунд после старта пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным», — указано в сообщении.