Китайские смартфоны уличили в незаконном списании денег

В смартфонах Techo китайского производителя Transsion обнаружили вредоносное программное обеспечение, пишет издание Buzzfeed News.

Многие пользователи данных устройств столкнулись с тем, что с их счета списывались деньги за счет платных подписок, о которых они не просили.

Агентство по изучению вредоносных программ Secure-D выяснило, что во все смартфоны Techo были встроены вирусные программы xHelper и Triada, которые тайно загружали приложения и подписывали владельца на платные услуги без его ведома.

Отмечается, что Transsion привлекает покупателей бюджетной ценой, которая намного ниже, чем у Xiaomi или Samsung. Благодаря большому спросу компания находится на четвертом месте в мировом рейтинге производителей смартфонов после Apple, Samsung и Huawei.

Предустановленное вредоносное программное обеспечение обнаружено также на телефонах Alcatel китайской компании TCL Communication.(Газета.Ru)