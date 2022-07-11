Два китайских военных самолета были обнаружены в опознавательной зоне ПВО Тайваня (ADIZ). Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на Минобороны Китайской Республики.

По данным тайваньских военных, один разведывательный самолет Shaanxi Y-8 ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) и один противолодочный самолет Shaanxi Y-8 влетели в юго-западный сектор ПВО Тайваня. В ответ Тайвань отправил самолеты, выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за самолетами НОАК.

ADIZ — это зона, выходящая за пределы воздушного пространства страны, где авиадиспетчеры просят прибывающие самолеты идентифицировать себя. В этом месяце Китай направил в зону идентификации Тайваня 17 военных самолетов, в том числе 10 истребителей и семь самолетов-корректировщиков.

С сентября 2020 года Китай расширил использование тактики серой зоны, регулярно отправляя самолеты в ПВО Тайваня, причем большинство случаев происходит в юго-западном секторе. По данным Минобороны, в 2021 году китайские военные самолеты входили в ПВО Тайваня 961 раз за 239 дней.

Тактика серой зоны определяется как «усилие или серия усилий, выходящих за рамки традиционного сдерживания, которые пытаются достичь целей безопасности, не прибегая к прямому применению силы». (Газета.Ру)