Китайские компании, в том числе связанная с правительством в Пекине, отправили российским организациям 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях, включая детали для дронов и бронежилеты.

Об этом пишет Politico ссылаясь на торговые и таможенные данные. Поставки происходили в период с июня по декабрь 2022 года, согласно информации, предоставленной агрегатором таможенных данных ImportGenius.

Так, China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков страны, отправила винтовки в июне 2022 года российской компании «Техкрим», которая также сотрудничает с российским государством и военными. Сообщается, что винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные в таможеных данных как «гражданские охотничьи ружья», используются военизированной полицией в Китае и вооруженными силами от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

Согласно данным, в конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов через Турцию.

Хотя таможенные данные не показывают, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для помощи в военных действиях, они свидетельствуют, что Китай поставляет российским компаниям ранее неучтенное оборудование «двойного назначения» — коммерческие товары, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине.

Da-Jiang Innovations Science & Technology, также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправляла детали для дронов, такие как аккумуляторы и камеры, через Объединенные Арабские Эмираты небольшому российскому дистрибьютору. DJI находится под санкциями США с 2021 года за предоставление китайскому государству дронов для наблюдения за уйгурским меньшинством в Синьцзяне.

Помимо беспилотников, Россия в течение нескольких месяцев полагалась на другие страны, в том числе Китай, в отношении навигационного оборудования, спутниковых снимков, компонентов транспортных средств и другого сырья, чтобы помочь поддержать войну президента Владимира Путина против Украины. (УНИАН)