Европейский союз предложил установить новые торговые ограничения в отношении примерно двадцати компаний, включая три китайские фирмы, по обвинению в поддержке российской военной агрессии в Украине. Если эти меры будут приняты, это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения для компаний из КНР после вторжения России в Украину. В проект списка, на который ссылается Bloomberg, также включены компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

Ограничения запретят европейским компаниям торговать с перечисленными фирмами. Тем самым блок пытается пресечь попытки России получать санкционированные товары через компании в третьих странах. Ранее ЕС предлагал включить в список несколько китайских фирм, но эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых членов ЕС и реакции Пекина.

Этот вопрос имеет критическое значение для ЕС, который считает Пекин одним из своих самых важных торговых партнеров, особенно для Германии, для которой Китай является крупнейшим рынком для автопроизводителей, включая Volkswagen AG.

Большую часть списка представляют собой компании-производители технологий и электроники. Их обвиняют в «помощи в укреплении военной и технологической мощи России или развитии оборонно-промышленного комплекса и сектора безопасности». В черновике документа фигурируют три китайские компании, по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга. До настоящего времени ЕС внес в черный список более 620 компаний, почти все из России.

В рамках пакета санкций по случаю второй годовщины с начала вторжения России в Украину ЕС также предложил санкции против более чем 110 человек и организаций. (moscowtimes.ru)