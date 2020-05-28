Китайские депутаты поддержали закон о безопасности Гонконга

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) поддержало спорный законопроект о безопасности специального административного района КНР Гонконг. Делегаты в Пекине в четверг, 28 мая, одобрили план принятия нового закона, согласно которому в Гонконге официально запрещается «сепаратизм» и «бунт». Прежде чем этот документ вступит в силу, Постоянный комитет ВСНП в июне должен будет разработать его детали.

Эти планы КНР уже вызвали массовые протесты в Гонконге и критику на мировой арене. По мнению критиков, новый закон о безопасности Гонконга резко ограничит гражданские права в этом специальном административном районе Китая. При возвращении Китаю Гонконга — бывшей британской колонии — в 1997 году Гонконгу были гарантированы сроком на 50 лет такие основные права, как свобода слова и собраний. (DW)