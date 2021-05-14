Китайская военная база в Армении – интересно, а Пекин в курсе?

Разгромное поражение Армении в 44-дневной войне выплеснуло наружу психологическое состояние армянского народа. Если ранее больные фантазии армян вызывали улыбку, в частности после нашумевшей передачи российского писателя и заместителя гендиректора телекомпании «РЕН ТВ» Игоря Прокопенко, то выдаваемый в наши дни абсолютный бред должен привлечь внимание психиатров.

Смотришь, с виду вроде бы вполне адекватные люди, но когда начинают говорить о военном поражении Армении, то несут откровенный шизофренический бред. При этом, вместо проявления здравого смысла и осмысления итогов войны, они мечтают о реванше, полагая, что в одночасье можно в корне изменить создавшуюся поствоенную ситуацию.

К примеру, известный читателям главный редактор ИА «Реалист», громко именующий себя экспертом, Саркис Цатурян на днях высказался за создание военной базы Китая в Армении.

«Нам нужна китайская военная база в Сюнике. Причем не вместо российской военной базы, а вместе с ней. Это нормальная мировая практика. Обратите внимание на Катар, где расположены целых 4 базы — 1 американская, 1 британская и 2 турецкие. Чем вам опыт Дохи не нравится? Весьма успешная страна», — написал он в своем телеграм-канале.

Цатурян в дни 44-дневной войны запомнился призывом к российским армянам ехать сражаться в Карабах, а также высказыванием на одном из федеральным телеканалов о том, что «армяне всегда были воинами, а азербайджанцы — торговцами». Вот только почему эти «воины» в первые дни войны дезертировали, согласно армянским СМИ, в количестве 10 тысяч человек? Да и сам Цатурян мог бы приехать в Карабах, но только ограничился призывом. Так гораздо безопаснее.

А сейчас этот горе-эксперт, возомнивший себя глыбой армянской пропаганды, ратует за появление китайской военной базы в Армении. Интересно, что на это скажет сам Китай? В Пекине в курсе о том, что какой-то бредовый горе-эксперт, сидя в России, предлагает создать военную базу в Армении? Что по этому поводу скажет Организация договора коллективной безопасности, членом которой является Армения?

С чего бы это вдруг Китаю военная база на Южном Кавказе, за сферу влияния в которой соперничают Россия и Запад? Оно Пекину надо? По всей видимости, это нужно самому Цатуряну. Ведь «воины» разгромно проиграли «торговцам» к великому сожалению горе-эксперта…