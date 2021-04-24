Китайская вакцина-спрей от COVID-19 поступит на рынок через два-три года

Разрабатываемая Гонконгским университетом вакцина от коронавируса в виде назального аэрозоля будет доступна потребителям только через два-три года. Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post.

По данным издания, пока препарат находится на первой стадии клинических испытаний. «В них приняли участие более 10 человек, — рассказал член группы исследователей профессор Иван Хунг Фан-нгай. — Мы видим, что эта вакцина крайне безопасна и ведем наблюдения за вырабатываемым уровнем антител».

Ожидается, что данную разработку будет разрешено использовать даже для детской вакцинации: китайские специалисты стремятся создать продукт, рассчитанный на лиц в возрасте от шести месяцев. Кроме того, в отличие от существующих инактивированных инъекций, при применении этой вакцины достаточно будет одной, а не двух доз.