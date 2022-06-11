Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, китайская делегация покинула зал.

Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.

Напомним, азиатский саммит по безопасности Shangri La Dialogue проходит 10-12 июня в Сингапуре. Вторжение России в Украину стало одним из центральных вопросов на мероприятии.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече в виртуальном формате, однако украинская делегация на саммите присутствует, тогда как россиян нет. (УНИАН)