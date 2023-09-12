Делегация армии Китая отменила визит в Японию на фоне ухудшения отношений двух стран, сообщило агентство Киодо со ссылкой на принимающую сторону.

Визит был намечен на середину — вторую половину сентября. В качестве организаторов выступали японский Фонд мира Сасакавы и Китайское научное общество международной стратегии. В Фонд мира Сасакавы поступило извещение от китайской стороны о том, что их планы изменились и визит не состоится.

Подобные обмены между китайскими военными и сотрудниками сил самообороны Японии начались в 2001 году. Они были прерваны из-за пандемии, но возобновились в июле, когда в Китай прибыла делегация сил самообороны Японии. Ответный визит должен был состояться в сентябре. Однако, как сообщает агентство, он был отложен на неопределенное время и, вероятно, перспектив его проведения до конца года нет. (ТАСС)