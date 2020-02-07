Китай заверил США, что торговая сделка будет выполнена, несмотря на задержки из-за вируса

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил его в том, что Пекин выполнит условия первой фазы торговой сделки между странами, несмотря на задержки из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Президент Си [председатель КНР Си Цзиньпин] заверил нас в том, что сделка будет реализована, и, даже если закупки [американского] экспорта будут немного медленными из-за вируса, они их позднее наверстают», — заявил он журналистам в Белом доме.

«Это был конструктивный звонок, выдержанный в духе сотрудничества, очень дружеский», — добавил Кадлоу. По его словам, председатель КНР также поблагодарил американского лидера «за помощь в сфере здравоохранения».(ТАСС)

| 2020-02-07T22:54:18+00:00 8 февраля 2020, 03:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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