Китай запустил высокоскоростную ж/д в рамках подготовки к ОИ-2022

Железная дорога Пекин-Чжанцзякоу протяженностью 174 километра стала одним из крупнейших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к предстоящей Олимпиаде 2022 года. Так как в Пекине нет возможности проводить соревнования по лыжам и сноуборду, их решили провести в городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, где уже есть лыжные курорты и часть необходимой инфраструктуры. Однако дорога из Пекина на обычном поезде или на автомобиле занимает более 3 часов.

Сейчас же новые китайские поезда «Фусин», движущиеся со скоростью 350 километров в час, доставят пассажиров из одного олимпийского города в другой за время от 55 минут до 1 часа 17 минут в зависимости от числа остановок. На новой ветке применяется целый комплекс новых технологий, включая интеллектуальное управление движением поездов, систему тягового электроснабжения, спутниковую навигационную систему «Бэйдоу». Также действует система электронных билетов и прохода на станцию по сканированию удостоверения личности, применяются технологии распознавания лица. (РИА Новости)