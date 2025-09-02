С 23:00 2 сентября в связи с проводимыми работами на территории круга Азнефть движение транспорта на дорогах будет частично ограничено.

Как сообщает пресс-служба Операционной компании «Бакинское городское кольцо», каких-либо ограничений в движении транспорта в направлении Баила и города не предусмотрено.

Отметим, что ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами, проводимыми на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Qatar Airways Формула-1, который пройдет 19-21 сентября. Ограничения будут вводиться поэтапно.

«Бакинское городское кольцо» просит водителей и пешеходов пользоваться альтернативными маршрутами и заранее выражает благодарность жителям за проявленное понимание.