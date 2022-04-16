В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации заявили, что Китай вывел на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования для определения аэрозольного загрязнения в атмосфере планеты «Даци-1». Об этом сообщает «Интерфакс».

«16 апреля в 02:16 по Пекинскому времени с космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-4C» и отправила на намеченную орбиту спутник для мониторинга атмосферы, запуск признан полностью успешным», — говорится в заявлении корпорации.

«Даци-1» был разработан Шанхайской академией космических технологий для отслеживания уровня аэрозольного загрязнения. Среди газообразных загрязнителей, за которыми следит аппарат, — двуокись азота, двуокись серы, углекислый газ и озон.

Спутник использует как пассивный, так и активный метод зондирования, благодаря чему осуществляет всесторонний мониторинг атмосферы и добивается высокой точности определения в ней аэрозольных частиц.