Китай выступает против перемещения подводных лодок ВМС США с крылатыми ракетами Tomahawk в район Персидского залива с целью противодействия Ирану. Соответствующее заявление сделал в понедельник министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Ближний Восток принадлежит народам Ближневосточного региона, это не чей-то задний двор», — рассказал он в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat, комментируя с точки зрения МИД Китая планы Вашингтона направить в Персидский залив подлодки с 154 ракетными установками «Томагавк» под предлогом противодействия «иранской ядерной угрозе». «Мы настаиваем, чтобы эта страна (США — прим. ТАСС) играла позитивную роль, содействуя миру и стабильности, а не наоборот», — сообщил дипломат.

Цинь Ган подчеркнул, что странам Ближнего Востока «нужно примирение, а не эскалация». Он отметил, что в сложившейся ситуации антагонизм недопустим и требуется мирный диалог.