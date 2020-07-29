Китай выразил ЕС протест за санкции против Гонконга в связи с законом о нацбезопасности

Китайские власти считают новые ограничительные меры Евросоюза в отношении Гонконга после принятия закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе прямым вмешательством во внутренние дела КНР и выражают решительный протест. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела Гонконга, поскольку это часть Китая. Соответствующие меры Евросоюза следует считать нарушением основополагающих норм дипломатии и международного права, — подчеркнул он на регулярном брифинге. — Китайская сторона выражает в связи с этим решительный протест.

По словам Ван Вэньбиня, Пекин уже сделал европейской стороне серьезное представление по данному поводу. Он добавил, что новый закон о национальной безопасности «положительно отразится на иностранных предприятиях в Гонконге».(ТАСС)