Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров

Китай с 14 февраля вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов, говорится в заявлении на сайте министерства финансов страны.
«Начиная с 13.01 14 февраля на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%», — говорится в сообщении ведомства.
В заявлении указано, что «Китай надеется, что обе стороны смогут соблюдать свои обязательства в рамках достигнутого соглашения, укреплять доверие рынка, содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений и содействовать росту мировой экономики».
«Для содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений Китая и США, комитет по тарифам Госсовета КНР в соответствии с положениями таможенного кодекса КНР и законом КНР о внешней торговле, принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов», — указано в документе.(РИА Новости)