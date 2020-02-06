Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров

«Начиная с 13.01 14 февраля на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%», — говорится в сообщении ведомства.