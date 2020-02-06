Китай вдвое снижает новые пошлины на товары из США

Через три недели после первых подвижек в торговом конфликте с США, Китай объявил, что он вдвое снижает недавно введенные штрафные пошлины на целый ряд американских товаров. Пошлины почти на 1700 наименований продукции из США будут уменьшены либо с 10 до 5 процентов, либо с 5 до 2,5 процента, сообщило министерство финансов в Пекине в четверг, 6 февраля.

На какие именно американские товары снижаются пошлины, не конкретизируется. Известно, однако, что послабления коснутся товаров на общую сумму в 75 млрд долларов. В середине декабря США и КНР, после многомесячных разногласий, достигли первого частичного соглашения в торговом споре. В числе прочего Китай тогда согласился в ближайшие два года увеличить импорт товаров и услуг из США на 200 млрд долларов. Эксперты полагают, что для этого Пекину придется снизить пошлины на соевые бобы и нефть-сырец. (DW)