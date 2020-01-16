Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
В частности, в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 миллиардов долларов больше базового уровня 2017 года.
Пекин в 2020 году должен закупить дополнительных промышленных товаров на 32,9 миллиарда долларов больше, чем в 2017 году, а в 2021 — на дополнительные 44,8 миллиарда долларов.
Для сельхозпродукции эта цифра должна быть не менее 12,5 миллиарда долларов в 2020 году и не менее 19,5 миллиарда долларов в 2021 году. Перечень сельхозпродукции включает в том числе зерновые, мясо, морепродукты, масличные семена.(РИА Новости)