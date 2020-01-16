Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

Пекин в 2020 году должен закупить дополнительных промышленных товаров на 32,9 миллиарда долларов больше, чем в 2017 году, а в 2021 — на дополнительные 44,8 миллиарда долларов.

Для сельхозпродукции эта цифра должна быть не менее 12,5 миллиарда долларов в 2020 году и не менее 19,5 миллиарда долларов в 2021 году. Перечень сельхозпродукции включает в том числе зерновые, мясо, морепродукты, масличные семена.(РИА Новости)