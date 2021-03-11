Китай ужесточил контроль над Гонконгом

Пекин ужесточает контроль над Гонконгом. Участники Всекитайского собрания народных представителей, завершающегося в четверг, 11 марта, большинством голосов одобрили изменение избирательной системы в этом специальном административном районе КНР. Изменения, в результате которых в Законодательном совете Гонконга появится больше сторонников Пекина, поддержали 2895 депутатов, против не проголосовал никто, один воздержался.

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией. (DW)