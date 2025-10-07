Европарламент проголосовал за ужесточение механизма приостановки действия безвизового режима между Европейским Союзом и третьими странами в ответ на «постоянно возникающие новые вызовы и кризисы, происходящие в мире». В законопроекте, принятом 7 октября в Страсбурге, евродепутаты поддержали расширение перечня оснований, из-за которых страна может лишиться визовых привилегий. Среди них — нарушение прав человека и основных свобод, несоответствие визовой политике ЕС и гибридные угрозы.

Безвизовый режим дает право гражданам третьей страны свободно въезжать в Шенгенскую зону сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В 2013 году Брюссель решил создать механизм приостановки безвиза, чтобы подстраховаться от случаев внезапного и существенного наплыва нелегальных мигрантов. В 2017 году этот механизм был пересмотрен, чтобы упростить процесс его запуска в действие. А в июне этого года после совместных консультаций Совет ЕС и Европарламент предложили опять усовершенствовать механизм приостановки безвиза, дополнив его новыми условиями.

Среди них — несоответствие безвизового режима третьей страны визовой политике ЕС, что приводит к тому, что эта страна фактически становится хабом для нелегальных мигрантов. А также наличие в третьих странах программ инвестиционного гражданства, так называемых схем выдачи «золотых паспортов», когда гражданство страны предоставляется в обмен на определенную сумму или инвестиции.

Кроме этого, принятый законопроект предусматривает, что действие безвизового режима может быть приостановлено в случае ухудшения отношений ЕС с третьей страной, вызванного серьезными нарушениями устава ООН, прав человека или норм международного гуманитарного права, и если третья страна предпринимает против ЕС «враждебные действия с целью дестабилизации общества». «Такие действия могут быть результатом иностранного вмешательства, экономического давления, кибератак, экономического шпионажа или диверсий против критически важной инфраструктуры», — говорится в принятом документе.

Приостановка безвиза — временная мера, которая дает ЕС и заинтересованной третьей стране время для того, чтобы обсудить и устранить возникшие проблемы. Если в действующем законодательстве она вводилась сначала на девять месяцев с потенциальным продлением на 18 месяцев, то в обновленной редакции говорится, что первоначальный срок приостановки безвиза будет составлять 12 месяцев с возможностью продления на 24 месяца. Эти меры могут применяться к 61 стране, имеющей на данный момент безвизовый режим с ЕС, включая Украину, Молдову и Грузию.

В Брюсселе не раз заявляли о том, что простые граждане тех стран, где действующие власти нарушают права человека и международное право, не должны страдать от закрытия границ с ЕС. И этот подход нашел свое отражение в новом механизме. В законопроекте говорится, что Еврокомиссия должна применять приостановку действия безвиза в первую очередь к представителям власти всех уровней, высокопоставленным чиновникам и военным должностным лицам, «тем самым минимизируя негативные последствия для населения этой страны в целом». (DW)